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Киноафиша Сериалы Красотки

Красотки (2014 - 2014)

Красотки 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Татьяна живет в небольшом провинциальном городке со своим дедушкой. Ее сестра Оля отправилась в столицу и почти перестала общаться с родственниками. Таня устроилась на работу в музей. Когда дедушка тяжело заболевает, он хочет увидеть Ольгу. Таня долго ищет сестру, и наконец они видятся. Ольга рада Тане, она живет в роскошной квартире и рассказывает взахлеб о своей работе. Других тем для Оли больше просто не существует. Однако Таня находится под впечатлением от жизни в Москве и не обращает на это внимания... 

В ролях
В ролях
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Геннадий Юдин
Александр Чернявский
Антон Фёдоров
Антон Фёдоров
Ольга Смирнова
Алексей Суренский
Алексей Суренский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Красотки - Сезон 1 Сезон 1
2014, 2 эпизода
 
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