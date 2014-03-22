Татьяна живет в небольшом провинциальном городке со своим дедушкой. Ее сестра Оля отправилась в столицу и почти перестала общаться с родственниками. Таня устроилась на работу в музей. Когда дедушка тяжело заболевает, он хочет увидеть Ольгу. Таня долго ищет сестру, и наконец они видятся. Ольга рада Тане, она живет в роскошной квартире и рассказывает взахлеб о своей работе. Других тем для Оли больше просто не существует. Однако Таня находится под впечатлением от жизни в Москве и не обращает на это внимания...