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Постер к 1-му сезону сериала Красотки
Киноафиша Сериалы Красотки Сезоны Сезон 1

Красотки 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Красотки»

В 1-м сезоне сериала «Красотки» Таня и Оля выросли вместе, однако после школы Ольга уехала в Москву и перестала выходить на связь с сестрой и дедушкой. Таня осталась в провинции, нашла работу в музее, посвятила себя заботам о пожилом дедушке и практически смирилась со своей участью. Она так и не смогла устроить свою личную жизнь и не очень активно старается это сделать. Жизнь Тани меняется, когда заболевший дедушка просит ее отыскать Олю. После продолжительных поисков Татьяна все-таки находит ее и отправляется в Москву. Жизнь в столице кажется Тане сказкой, а квартира сестры – настоящими хоромами.

Список серий 1-го сезона сериала «Красотки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 марта 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 марта 2014
График выхода всех сериалов
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