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Постер к 1-му сезону сериала Тайна «Белой вороны»
Киноафиша Сериалы Тайна «Белой вороны» Сезоны Сезон 1

Тайна «Белой вороны» 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайна «Белой вороны» »

В 1-м сезоне сериала «Тайна «Белой вороны» в городе происходит череда загадочных смертей. Некоторые из них выглядят вполне естественно, и доказать их взаимосвязь практически невозможно… пока за дело не берутся частные детективы Мария и Максим. Они находят нечто, что связывает всех жертв: все они были пациентами дорогой клиники психотерапии и неврологии «Белая ворона». Заведением руководит скандально известная на всю страну психотерапевт Ася Маевская – очень обаятельная, но загадочная и даже пугающая дама. Маша не доверяет этой женщине, но Макс покорен ее харизмой. Тогда Маша решает подойти к делу с другой стороны…

Список серий 1-го сезона сериала «Тайна «Белой вороны» » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 мая 2023
График выхода всех сериалов
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