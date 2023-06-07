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Постер к 1-му сезону сериала Арнольд
Киноафиша Сериалы Арнольд Сезоны Сезон 1

Arnold 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Арнольд »

В 1-м сезоне сериала «Арнольд» в центре событий оказывается один из самых знаменитых, богатых, успешных и сексуальных мужчин на планете Земля – Арнольд Шварценеггер. Сегодня мы знаем этого человека как актера, культуриста, политика и предпринимателя. На своем веку он успел и сняться в десятках главных ролей, и даже стать губернатором американского штата Калифорния. Но когда-то он был обычным юным пареньком – эмигрантом из далекой Австрии, который осмелился пойти за своей мечтой. Сюжет разворачивается, когда молодой Арни переезжает в США и начинает ходить по кастингам, еще не зная, какая великая судьба ждет его впереди.

Список серий 1-го сезона сериала «Арнольд » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1. Атлет Athlete
Сезон 1 Серия 1
7 июня 2023
Часть 2. Актер Actor
Сезон 1 Серия 2
7 июня 2023
Часть 3. Американец American
Сезон 1 Серия 3
7 июня 2023
График выхода всех сериалов
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