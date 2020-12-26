В 1-м сезоне сериала «Клан» в центре событий оказываются Сок и Паша – два неудачливых воришки, которые едва сводят концы с концами, безрезультатно пытаясь продвинуться в мире сербской мафии. Их судьбы переворачиваются в одночасье, когда они угоняют не тот автомобиль. Выясняется, что их «жертвой» стала супруга одного из самых влиятельных людей в городе. Его люди быстро находят машину вместе с угонщиками, но сам мафиози решает дать им второй шанс с одним условием: они должны выполнить для него одно опасное задание «по профессии». В это время преступный мир сотрясается от новости: Тигар, державший в кулаке всю мафию страны, убит.