Klan season 1 watch online

Klan season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Klan Seasons Season 1

Klan 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Klan" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Клан» в центре событий оказываются Сок и Паша – два неудачливых воришки, которые едва сводят концы с концами, безрезультатно пытаясь продвинуться в мире сербской мафии. Их судьбы переворачиваются в одночасье, когда они угоняют не тот автомобиль. Выясняется, что их «жертвой» стала супруга одного из самых влиятельных людей в городе. Его люди быстро находят машину вместе с угонщиками, но сам мафиози решает дать им второй шанс с одним условием: они должны выполнить для него одно опасное задание «по профессии». В это время преступный мир сотрясается от новости: Тигар, державший в кулаке всю мафию страны, убит.

"Klan" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Dno
Season 1 Episode 1
26 December 2020
Divan dan
Season 1 Episode 2
27 December 2020
Dil
Season 1 Episode 3
2 January 2021
Firma
Season 1 Episode 4
3 January 2021
Služba
Season 1 Episode 5
9 January 2021
Felš
Season 1 Episode 6
10 January 2021
Patagonija
Season 1 Episode 7
15 January 2021
Kandidati
Season 1 Episode 8
15 January 2021
TV series release schedule
