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Постер телешоу Новая звезда моды
Постер телешоу Новая звезда моды
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Новая звезда моды

Новая звезда моды (2020 - …)

Next in Fashion 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 16 часов 40 минут
О чем телешоу

«Новая звезда моды» – это реалити-шоу, которое показывает жизнь и работу будущих модельеров и дизайнеров. Участники шоу проходят различные испытания, которые позволяют им показать свой талант, креативность и эрудицию в области моды. Это шоу ежегодно проводится на одной из крупнейших выставок моды в Нью-Йорке.

 

В шоу участвуют талантливые люди, которые мечтают стать знаменитыми дизайнерами и делают все возможное, чтобы выполнить поставленные задания за ограниченное время. В процессе участники получают сильные эмоции, учатся работать под давлением и совершенствуют свои навыки.

 

Особое внимание в шоу уделяется модным тенденциям и новым направлениям в стиле.

Новая звезда моды - трейлер второго сезона
Новая звезда моды
трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Tan France
Алекса Чанг
Джиджи Хадид
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Новая звезда моды - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
Новая звезда моды - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 10 эпизодов
Кадры из телешоу
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