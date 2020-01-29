«Новая звезда моды» – это реалити-шоу, которое показывает жизнь и работу будущих модельеров и дизайнеров. Участники шоу проходят различные испытания, которые позволяют им показать свой талант, креативность и эрудицию в области моды. Это шоу ежегодно проводится на одной из крупнейших выставок моды в Нью-Йорке.

В шоу участвуют талантливые люди, которые мечтают стать знаменитыми дизайнерами и делают все возможное, чтобы выполнить поставленные задания за ограниченное время. В процессе участники получают сильные эмоции, учатся работать под давлением и совершенствуют свои навыки.

Особое внимание в шоу уделяется модным тенденциям и новым направлениям в стиле.