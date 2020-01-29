Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой мир SHINEE в кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Новая звезда моды
Киноафиша Сериалы Новая звезда моды Сезоны

Новая звезда моды, список сезонов

Next in Fashion 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов телешоу «Новая звезда моды»
Новая звезда моды - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 29 января 2020
Новая звезда моды - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 3 марта 2023
Related video
На «Брате-2» история не закончилась: что случилось с Багровым после возвращения из США
Дети этого не замечали: необычные детали в советском «Аладдине» увидели только взрослые
Вот тебе, Надя, и Новый год: Рязанов подсмотрел «Иронию судьбы» у иностранцев и выдал за свою
Жуткая правда: судьба красавицы Марфы из «Ивана Васильевича» на самом деле была трагичной
От советских людей скрывали годами: «Бриллиантовая рука» нагло скопирована у иностранцев
Басилашвили был в ужасе, когда ему предложили целовать Гурченко: понять актера легко
С этими фильмами Михалков чуть не получил премию «Оскар»: сейчас о них не помнят
Песня из фильма с Муравьевой стала причиной грандиозного скандала: дело вот в чем
Бузова и Пугачева в пролете: только песни этой певицы в 2023 году слушали нон-стоп
Дочь призналась, что Гузеева тестирует ее женихов: целует и не только
Еще одна дочь — от Ларионовой: Вертинский умер, прежде чем увидел эту малышку
Янковский считал этот фильм со своим участием лучшим: все рады, что не вышло продолжение
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше