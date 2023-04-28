Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тёща" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Создатели волн
Киноафиша Сериалы Создатели волн Сезоны Сезон 1

Jen hsuan chih jen tsao lang che 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Создатели волн»

В 1-м сезоне сериала «Создатели волн» в Китае приближаются жаркие выборы. Один из кандидатов на место главы государства, в прошлом изрядно запятнавший свою репутацию, все же не хочет с треском провалиться под лед. Поэтому он нанимает команду профессионалов, чтобы удержаться на плаву. Ради этого он готов даже потопить остальных конкурентов. Место пресс-секретаря в его предвыборном штабе достается совсем молодой, но уже опытной и хваткой девушке по имени Вэнь Вэньфан. Она выросла в политической семье и с детства видела обман и махинации. Теперь у Вэнь есть шанс показать все, чему она научилась… если, конечно, она сможет на многое закрыть глаза.

Список серий сериала Создатели волн График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 апреля 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 апреля 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 апреля 2023
График выхода всех сериалов
Related video
С этими фильмами Михалков чуть не получил премию «Оскар»: сейчас о них не помнят
Бузова и Пугачева в пролете: только песни этой певицы в 2023 году слушали нон-стоп
Жуткая правда: судьба красавицы Марфы из «Ивана Васильевича» на самом деле была трагичной
Янковский считал этот фильм со своим участием лучшим: все рады, что не вышло продолжение
Дети этого не замечали: необычные детали в советском «Аладдине» увидели только взрослые
Еще одна дочь — от Ларионовой: Вертинский умер, прежде чем увидел эту малышку
Басилашвили был в ужасе, когда ему предложили целовать Гурченко: понять актера легко
Вот тебе, Надя, и Новый год: Рязанов подсмотрел «Иронию судьбы» у иностранцев и выдал за свою
Песня из фильма с Муравьевой стала причиной грандиозного скандала: дело вот в чем
На «Брате-2» история не закончилась: что случилось с Багровым после возвращения из США
Дочь призналась, что Гузеева тестирует ее женихов: целует и не только
От советских людей скрывали годами: «Бриллиантовая рука» нагло скопирована у иностранцев
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше