Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Монстры: История Лайла и Эрика Менендес 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Киноафиша Сериалы Монстры: История Лайла и Эрика Менендес Сезоны Сезон 1

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»

В 1-м сезоне сериала «Монстры: История Лайла и Эрика Мендес» события разворачиваются в Америке в августе 1989 года. Кто-то убивает пожилую обеспеченную пару, безжалостно застрелив обоих прямо в голову. О преступлении сообщают сыновья жертв. Лайл и Эрик Менендес звонят в службу спасения. Рыдая и едва связывая слова, они рассказывают властям, что нашли тела мамы и папы, когда приехали домой каждый со своей работы. Но ситуация оказывается куда запутаннее. Выясняется, что сами Лайл и Эрик были единственными заинтересованными в смерти родителей людьми, ведь по закону именно им должно перейти немалое состояние семьи.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дождь всему виной Blame it on the Rain
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2024
Транжирство Spree
Сезон 1 Серия 2
19 сентября 2024
Брат, найдется монетка? Brother, Can You Spare a Dime?
Сезон 1 Серия 3
19 сентября 2024
Убей, или убьют тебя Kill or Be Killed
Сезон 1 Серия 4
19 сентября 2024
Раненный The Hurt Man
Сезон 1 Серия 5
19 сентября 2024
Даже не думай, что все закончилось Don't Dream It's Over
Сезон 1 Серия 6
19 сентября 2024
Шоу начинается Showtime
Сезон 1 Серия 7
19 сентября 2024
Тектонический сдвиг Seismic Shifts
Сезон 1 Серия 8
19 сентября 2024
Виселица Hang Men
Сезон 1 Серия 9
19 сентября 2024
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше