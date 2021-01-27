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Постер к 1-му сезону сериала Яркая луна династии Тан
Киноафиша Сериалы Яркая луна династии Тан Сезоны Сезон 1

Weaving a Tale of Love 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 40
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Яркая луна династии Тан»

В 1-м сезоне сериала «Яркая луна династии Тан» молодая девушка по имени Лю Ли мастерски умеет шить. Она мечтает сбежать с императорского двора, но не может сделать этого, пока не найдет убийцу своей матери и не отомстит ему. Талант вышивальщицы не остается незамеченным, и остальные придворные постепенно начинают завидовать Лю Ли. Второй главный герой, Пэй Син Цзянь, был генералом, но его разжаловали за бунтарские замашки. Пэй Син Цзянь всеми силами пытается оградить Лю Ли от опасностей, которые ее ожидают в императорских владениях, где сплошь и рядом интриганы. Постепенно герои сближаются...

Список серий 1-го сезона сериала «Яркая луна династии Тан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 января 2021
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 января 2021
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 января 2021
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 января 2021
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 января 2021
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 января 2021
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 января 2021
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 января 2021
Эпизод 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
1 февраля 2021
Эпизод 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
1 февраля 2021
Эпизод 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
2 февраля 2021
Эпизод 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
2 февраля 2021
Эпизод 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
3 февраля 2021
Эпизод 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
3 февраля 2021
Эпизод 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
5 февраля 2021
Эпизод 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
6 февраля 2021
Эпизод 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
7 февраля 2021
Эпизод 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
7 февраля 2021
Эпизод 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
8 февраля 2021
Эпизод 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
8 февраля 2021
Эпизод 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
9 февраля 2021
Эпизод 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
9 февраля 2021
Эпизод 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
10 февраля 2021
Эпизод 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
10 февраля 2021
Эпизод 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
11 февраля 2021
Эпизод 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
13 февраля 2021
Эпизод 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
14 февраля 2021
Эпизод 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
15 февраля 2021
Эпизод 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
15 февраля 2021
Эпизод 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
16 февраля 2021
Эпизод 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
16 февраля 2021
Эпизод 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
17 февраля 2021
Эпизод 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
17 февраля 2021
Эпизод 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
18 февраля 2021
Эпизод 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
18 февраля 2021
Эпизод 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
19 февраля 2021
Эпизод 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
20 февраля 2021
Эпизод 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
21 февраля 2021
Эпизод 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
21 февраля 2021
Эпизод 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
22 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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