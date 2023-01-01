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Постер сериала Яркая луна династии Тан
Киноафиша Сериалы Яркая луна династии Тан Сезоны

Яркая луна династии Тан, список сезонов

Weaving a Tale of Love 16+
Год выпуска 2021
Страна Китай
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Hunan Television
Список сезонов сериала «Яркая луна династии Тан»
Яркая луна династии Тан - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
40 эпизодов 27 января 2021 - 22 февраля 2021
 
Яркая луна династии Тан - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
37 эпизодов 4 ноября 2023 - 24 ноября 2023
 
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