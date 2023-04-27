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Постер сериала История российских тюрем
Постер сериала История российских тюрем
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Киноафиша Сериалы История российских тюрем

История российских тюрем (2023 - …)

История российских тюрем 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Уникальная возможность без последствий и записи о наличии судимости взглянуть на самые известные места лишения свободы, навсегда закрепившиеся в национальной культуре. Для одних эти тюрьмы стали казематами, для других — это дом родной. Через их стены проходили революционеры, учёные, политики, писатели и поэты, а также убеждённые рецидивисты и особо опасные преступники. Повседневная жизнь и тщательно оберегаемые секреты, откровения сотрудников и рассказы заключённых, исторические справки и беспристрастный взгляд со стороны — жизнь внутри «системы», о которой вы даже не догадывались.

История российских тюрем - трейлер
История российских тюрем
трейлер
В ролях Персонажи
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Сезоны
История российских тюрем - Сезон 1 Сезон 1
2023, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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