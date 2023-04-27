Уникальная возможность без последствий и записи о наличии судимости взглянуть на самые известные места лишения свободы, навсегда закрепившиеся в национальной культуре. Для одних эти тюрьмы стали казематами, для других — это дом родной. Через их стены проходили революционеры, учёные, политики, писатели и поэты, а также убеждённые рецидивисты и особо опасные преступники. Повседневная жизнь и тщательно оберегаемые секреты, откровения сотрудников и рассказы заключённых, исторические справки и беспристрастный взгляд со стороны — жизнь внутри «системы», о которой вы даже не догадывались.