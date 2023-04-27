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Постер к 1-му сезону сериала История российских тюрем
Киноафиша Сериалы История российских тюрем Сезоны Сезон 1

История российских тюрем 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «История российских тюрем»

В 1-м сезоне сериала «История российских тюрем» зрители узнают все о самых знаменитых в истории нашей страны местах лишения свободы. По какому распорядку живут заключенные в Бутырке? За что можно угодить в воспетый Михаилом Кругом Владимирский централ? Как выжить за решеткой, не став главной целью для сокамерников? Ответы на все эти и многие другие вопросы дадут в своих интервью сотрудники тюрем, исследователи-антропологи, женщины, ждущие своих мужей домой, и, конечно, сами заключенные. Что же такое тюрьма: конец пути или особая реальность, закалившая многих знаменитых политиков и ученых?

Список серий 1-го сезона сериала «История российских тюрем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Бутырка
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2023
Владимирский централ
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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