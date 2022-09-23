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Киноафиша Сериалы Зимородок Сезоны Сезон 1

Yalı Çapkını 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 36
Продолжительность сезона 90 часов 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Зимородок»

В 1-м сезоне сериала «Зимородок» главным действующим лицом является Ферит – истинный баловень судьбы. Его дедушка Халис Ага – богатый и влиятельный человек, поэтому парень привык сорить деньгами. Жизнь Ферита состоит из тусовок и череды непродолжительных любовных увлечений. Парень игнорирует нотации, которые неустанно читают ему дедушка и отец. Он проводит время в сомнительных компаниях и не собирается меняться. Халис Ага решает женить вероломного наследника. В качестве невесты родственник выбрали Фериту скромную девушку из Антепа, с его родины. Сейран прекрасно подходит на роль супруги. Правда, ей эта идея совсем не нравится...

Список серий 1-го сезона сериала «Зимородок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2022
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2022
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2022
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
14 октября 2022
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
21 октября 2022
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
28 октября 2022
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
4 ноября 2022
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
11 ноября 2022
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
18 ноября 2022
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
25 ноября 2022
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
2 декабря 2022
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
9 декабря 2022
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
16 декабря 2022
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
23 декабря 2022
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
30 декабря 2022
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
6 января 2023
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
13 января 2023
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
20 января 2023
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
27 января 2023
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
3 февраля 2023
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
24 февраля 2023
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
3 марта 2023
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
10 марта 2023
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
17 марта 2023
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
24 марта 2023
Серия 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
31 марта 2023
Серия 27 27. Bölüm
Сезон 1 Серия 27
7 апреля 2023
Серия 28 28. Bölüm
Сезон 1 Серия 28
14 апреля 2023
Серия 29 29. Bölüm
Сезон 1 Серия 29
21 апреля 2023
Серия 30 30. Bölüm
Сезон 1 Серия 30
28 апреля 2023
Серия 31 31. Bölüm
Сезон 1 Серия 31
5 мая 2023
Серия 32 32. Bölüm
Сезон 1 Серия 32
16 мая 2023
Серия 33 33. Bölüm
Сезон 1 Серия 33
19 мая 2023
Серия 34 34. Bölüm
Сезон 1 Серия 34
26 мая 2023
Серия 35 35. Bölüm
Сезон 1 Серия 35
2 июня 2023
Серия 36 36. Bölüm (season finale)
Сезон 1 Серия 36
9 июня 2023
График выхода всех сериалов
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