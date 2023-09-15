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Киноафиша Сериалы Зимородок Сезоны Сезон 2

Yalı Çapkını 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 11
Продолжительность сезона 27 часов 30 минут
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Смотрите за 1
О чем 2-й сезон сериала «Зимородок»

Во 2-м сезоне сериала «Зимородок» смерть Фуата глубоко затрагивает всю семью, особенно Ферита. Парню приходится переосмыслить свое отношение к жизни и к окружающим людям. Гюльгюн не может побороть свой гнев по отношению к Орхану. Зеррин и Пелин продолжают сеять смуту. Несмотря на их козни, Сейран проводит ночь с Феритом, на наутро просит отвезти ее обратно к Казиму. Тот претворяет в жизнь свой план женитьбы на Суне. Его решение относительно судьбы Сейран удивляет всех – в первую очередь саму девушку. Ферит чувствует себя очень одиноким после всего случившегося и предлагает Сейран снова сбежать вместе.

Список серий 2-го сезона сериала «Зимородок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 37. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
15 сентября 2023
Серия 2 38. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
22 сентября 2023
Серия 3 39. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
29 сентября 2023
Серия 4 40. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
6 октября 2023
Серия 5 41. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
13 октября 2023
Серия 6 42. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
26 октября 2023
Серия 7 43. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
27 октября 2023
Серия 8 44. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
3 ноября 2023
Серия 9 45. Bölüm
Сезон 2 Серия 9
10 ноября 2023
Серия 10 46. Bölüm
Сезон 2 Серия 10
17 ноября 2023
Серия 11 41. Bölüm
Сезон 2 Серия 11
24 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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