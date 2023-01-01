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Постер к 1-му сезону сериала Ростов-Папа
Киноафиша Сериалы Ростов-Папа Сезоны Сезон 1

Ростов-Папа 12+
Название Сезон 1
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ростов-Папа»


В 1-м сезоне сериала «Ростов-папа» прибытие в город известной исполнительницы превращается в «римские каникулы» в ростовском стиле. Артистка совершает побег от своего окружения, и все бросаются ее искать. Она знакомится с загадочным молодым человеком по имени Никита, который живет в отдалении от всех возле Дона. Этот Ихтиандр заставляет звезду кардинальным образом поменять свою жизнь. У Наташи нет родителей, зато есть преданный ухажер – курсант Степа, но становиться его женой она не собирается, поскольку хочет квартиру и безбедное существование. Наташа умеет привлечь мужчин и постоянно рассказывает Степе о своих отношениях по расчету.

Список серий 1-го сезона сериала «Ростов-Папа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ее последняя любовь
Сезон 1 Серия 1
TBA
Мужчины его женщины
Сезон 1 Серия 2
TBA
Любовь по пейджеру
Сезон 1 Серия 3
TBA
Ты – это я
Сезон 1 Серия 4
TBA
Шли по городу две свинки
Сезон 1 Серия 5
TBA
Летавши по воле
Сезон 1 Серия 6
TBA
Бои без правил
Сезон 1 Серия 7
TBA
Новый Дон Кихот
Сезон 1 Серия 8
TBA
Вавилон
Сезон 1 Серия 9
TBA
Сынок
Сезон 1 Серия 10
TBA
График выхода всех сериалов
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