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Постер к 1-му сезону сериала Мосгаз. Шакал
Киноафиша Сериалы Мосгаз. Шакал Сезоны Сезон 1

Мосгаз. Шакал 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мосгаз. Шакал»

В 1-м сезоне сериала «Мосгаз. Шакал» события происходят в 70-е годы прошлого века в столице. Москва находится под гнетом особо крупной и опасной преступной группировки. Здесь действует не маньяк и не сумасшедший, а некто очень хитрый, умный и расчетливый. Главарь банды заинтересован исключительно в деньгах: он тщательно планирует налеты и отправляет своих людей «на охоту» в богатые дома, музеи, банки и другие госучреждения. Но самое страшное заключается в том, что бандиты убивают каждого, кто оказывается у них на пути или случайно становится свидетелем. Свести концы с концами тут могут только майор Черкасов и его команда.

Список серий 1-го сезона сериала «Мосгаз. Шакал» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 октября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 октября 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 октября 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 октября 2016
График выхода всех сериалов
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