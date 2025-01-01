Постеры сериала «Мосгаз. Шакал»

Большинство зрителей этого не поняли: режиссер «Пророка» впервые рассказал, зачем добавил рэп в фильм

Включите — и все, день пропал: 5 криминальных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb

Ствол в бардачке, кассеты «Комбинации» и запах дешёвого бензина: 10 сериалов про 90-е, которые показывают Россию без прикрас

«Москва слезам не верит» была триумфатором 1979-го: вспоминаем, какие шедевры Меньшов затмил своей «нетленкой»

Почему Гэндальф так сильно любил хоббитов: Толкин дал оригинальный ответ во «Властелине колец»

Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb

Звезда «Уэнсдей» сыграет важнейшую роль в новом «Человеке-Пауке»: но у фанатов «рыжули» из «Очень странных дел» поводов для радости поубавилось

Паттинсон, Стюарт, освобождайте график! Спустя 17 лет «Сумерки» могут получить продолжение — Майер перепишет старый канон

В 2010-м пугал как «Ведьма из Блэр»: культовый низкобюджетный хоррор получит ремейк — спустя 15 лет он может стать еще страшнее

Один из самых спорных фильмов Ричи вышел ровно 20 лет назад: россияне нашли в нем смысл жизни, американцы клеймили «бредовым болотом»