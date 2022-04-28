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Постер к 2-му сезону сериала Единственная, кого ты не видел
Киноафиша Сериалы Единственная, кого ты не видел Сезоны Сезон 2

The Only Girl You Haven't Seen 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 18
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Единственная, кого ты не видел »

Во 2-м сезоне сериала «Единственная, кого ты не видел» продолжается история об А Ци, которую убил ее возлюбленный. А Ци хотела быть преданной женой, но злой рок вмешался в ее планы и распорядился жизнью молодой женщины совершенно иначе. Ей предстояло стать супругой пятого принца, который прослыл глупым и чахлым. Главная героиня после смерти перевоплотилась в дочь генерала, чтобы выяснить: за личиной ее милого и глуповатого супруга скрывалась абсолютно другая личность. Ему удалось искусно скрыть чудовищное преступление. Однако А Ци выжила для того, чтобы распутать клубок лжи и обрести истинное женское счастье.

Список серий 2-го сезона сериала «Единственная, кого ты не видел » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
28 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
28 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
28 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
28 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
29 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
29 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
30 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
30 апреля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
1 мая 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
1 мая 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
2 мая 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
2 мая 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
3 мая 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
3 мая 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
4 мая 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
4 мая 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 2 Серия 17
5 мая 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 2 Серия 18
5 мая 2022
График выхода всех сериалов
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