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Постер к 1-му сезону сериала Единственная, кого ты не видел
Киноафиша Сериалы Единственная, кого ты не видел Сезоны Сезон 1

The Only Girl You Haven't Seen 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 18
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Единственная, кого ты не видел »

В 1-м сезоне сериала «Единственная, кого ты не видел» А Ци родилась в семье премьер-министра страны Янь. Девушку убили и выбросили в водоем, однако она смогла воскреснуть и невероятным образом обрести вторую жизнь в образе Ленг Ли, дочери генерала Лэн Шао из Яньго. До своей фактической смерти главная героиня была замужем за глупеньким и самодовольным принцем. Она даже предположить не могла, что за этой незатейливой маской скрывается совсем другая личность. В новом теле А Ци предстоит столкнуться со множеством коварных интриг. Однако истинная любовь переживала еще и не такие испытания...

Список серий 1-го сезона сериала «Единственная, кого ты не видел » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
23 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 апреля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 апреля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
24 апреля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 апреля 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 апреля 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
26 апреля 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
26 апреля 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
27 апреля 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
27 апреля 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
28 апреля 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
28 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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