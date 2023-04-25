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Постер к 3-му сезону сериала Вина
Киноафиша Сериалы Вина Сезоны Сезон 3

Guilt 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Вина »

В 3 сезоне сериала «Вина» отношения Макса и Эрин становятся все более сложными, поскольку давление на мужчину со стороны его полицейского куратора Джеки неуклонно возрастает. Макс предлагает ей выход из тупика, но он не уверен, что у него самого хватит терпения, чтобы следовать своему плану. Тем временем семья Линч сталкивается с самой мрачной тайной своего прошлого лицом к лицу. Джейк находит новые аргументы, однако никто не прислушивается к его опасениям. Макс и Кенни вынуждены противостоять Рою, который пытается повлиять на них с помощью угроз и манипуляций. У них происходит неожиданная встреча.

Список серий 3-го сезона сериала «Вина » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
25 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
25 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
25 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
25 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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