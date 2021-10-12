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Постер к 2-му сезону сериала Вина
Киноафиша Сериалы Вина Сезоны Сезон 2

Guilt 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Вина »

Во 2 сезоне сериала «Вина» приключения двоих братьев, Макса и Джейка, продолжаются. В Эдинбурге происходит перестрелка. На другом конце города Макс Макколл выходит из тюремного заключения. Эти два события оказываются тесно связаны между собой. Напомним, в предыдущем сезоне герои случайно сбили насмерть пожилого мужчину. Это произошло в пути, их попытки замести следы привели к последствиям, о которых ни один из них не мог даже вообразить. Близкие старика начали испытывать сомнения относительно обстоятельств, при которых погиб их родственник. Они хотят докопаться до правды.

Список серий 2-го сезона сериала «Вина » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
12 октября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
12 октября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
12 октября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
12 октября 2021
График выхода всех сериалов
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