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Постер к 1-му сезону сериала Вина
Киноафиша Сериалы Вина Сезоны Сезон 1

Guilt 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вина »

В 1 сезоне сериала «Вина» двое братьев из Шотландии случайно стали убийцами. Они возвращались домой поздно ночью и по дороге случайно убили мужчину преклонного возраста. Теперь кровопролитие связало их судьбы тугим узлом, а чувство вины неотступно следует за ними. Они вынуждены жить с этой тайной. Тем временем девушка Джейка Энджи начинает что-то подозревать. Она относится к брату своего возлюбленного с недоверием, не понимая, почему он имеет такое влияние на Джейка. Кроме того, Максу начинает угрожать соседка Уолтера Шейла, которая утверждает, что видела что-то той роковой ночью.  

Список серий 1-го сезона сериала «Вина » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 октября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 октября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 ноября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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