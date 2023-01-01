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Киноафиша Сериалы Скрытые мотивы Сезоны Сезон 1

Скрытые мотивы
Название Сезон 1
Количество серий 16
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скрытые мотивы»

В 1-м сезоне сериала «Скрытые мотивы» идеальная жена, заботливая мама и увлеченная домохозяйка Нина Покровская посвящает всю свою жизнь любимой семье. Вот только ее отец – подполковник полиции на пенсии – не одобряет ее выбор. Он считает зятя карьеристом и нечестным человеком, а саму Нину упрекает в том, что она бросила ради него карьеру. Ведь когда-то она была талантливым следователем и задержала маньяка, которого не мог вычислить ни один коллега-мужчина. Теперь женщина позволяет себе лишь одно хобби для собственного удовольствия – фотографию. Но однажды на одном из своих снимков она замечает супруга в обществе незнакомой дамы.

Список серий сериала Скрытые мотивы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Эпизод 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Эпизод 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Эпизод 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Эпизод 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Эпизод 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Эпизод 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
График выхода всех сериалов
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