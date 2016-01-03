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Постер к 1-му сезону сериала Новые приключения кота Леопольда
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Киноафиша Сериалы Новые приключения кота Леопольда Сезоны Сезон 1

Новые приключения кота Леопольда 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 13
Продолжительность сезона 3 часа 15 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Новые приключения кота Леопольда»

В 1-м сезоне сериала «Новые приключения кота Леопольда» знаменитый кот-интеллигент по прозвищу Леопольд возвращается. Миролюбивый и вежливый кот Леопольд умеет мыслить исключительно в позитивном ключе. Он каждый день радуется солнцу, ценит простые вещи и наслаждается мелочами. Все бы ничего, если бы не хитрые и озлобленные мышата по кличке Серый и Белый, которые появились у него на пути. Эти вредные грызуны снова попытаются всеми силами спровоцировать Леопольда. Хорошо, что благородный кот от природы наделен ангельским терпением, иначе коварным друзьям точно пришлось бы несладко.

Список серий 1-го сезона сериала «Новые приключения кота Леопольда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Лавина с гор
Сезон 1 Серия 1
3 января 2016
Сплошные неприятности
Сезон 1 Серия 2
3 января 2016
Всё кувырком
Сезон 1 Серия 3
3 января 2016
Кулинарный рецепт
Сезон 1 Серия 4
4 января 2016
Птицы
Сезон 1 Серия 5
4 января 2016
Ремонт в тылу врага
Сезон 1 Серия 6
4 января 2016
Такси вызывали?
Сезон 1 Серия 7
5 января 2016
Новогодняя ёлка
Сезон 1 Серия 8
5 января 2016
Бурный поток
Сезон 1 Серия 9
5 января 2016
На рыбалке у реки
Сезон 1 Серия 10
6 января 2016
Под жарким солнцем
Сезон 1 Серия 11
6 января 2016
Вперёд за колбасой и сыром
Сезон 1 Серия 12
6 января 2016
Парк развлечений
Сезон 1 Серия 13
6 января 2016
График выхода всех сериалов
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