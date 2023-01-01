Героиня российского мелодраматического сериала «Слезы осушит ветер» – счастливая замужняя женщина Ольга. Она живет с любимым мужчиной, воспитывает общих детей, ее дом – полная чаша, а свободное время она посвящает любимому делу – фотографии. Но однажды ее супруг Влад признается, что у него большие проблемы. Чтобы спасти его, Оля соглашается на фиктивный развод и оставляет ему все совместное имущество, уехав с детьми к маме. Но когда она возвращается, узнает, что Влад в полном порядке и женат на ее подруге…