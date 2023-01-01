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Киноафиша Сериалы Слезы осушит ветер

Слезы осушит ветер (2023 - …)

Слезы осушит ветер
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал Домашний
О чем сериал

Героиня российского мелодраматического сериала «Слезы осушит ветер» – счастливая замужняя женщина Ольга. Она живет с любимым мужчиной, воспитывает общих детей, ее дом – полная чаша, а свободное время она посвящает любимому делу – фотографии. Но однажды ее супруг Влад признается, что у него большие проблемы. Чтобы спасти его, Оля соглашается на фиктивный развод и оставляет ему все совместное имущество, уехав с детьми к маме. Но когда она возвращается, узнает, что Влад в полном порядке и женат на ее подруге…

В ролях
В ролях
Владимир Бутенко
Владимир Бутенко
Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова
Заза Чантурия
Заза Чантурия
Владимир Вержбицкий
Анна Ещенко
Ольга Благая
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Слезы осушит ветер - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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