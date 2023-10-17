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Постер к 1-му сезону сериала Слезы осушит ветер
Киноафиша Сериалы Слезы осушит ветер Сезоны Сезон 1

Слезы осушит ветер 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Слезы осушит ветер»

В 1-м сезоне сериала «Слезы осушит ветер» в центре событий оказывается счастливое семейство Ольги и Влада. Они любят друг друга, растят детей, вместе построили красивый дом. Теперь Оля занимается хозяйством и своим хобби – фотографией, а Влад ведет семейный бизнес. Но в один ужасный день Оля узнает, что у мужа большие проблемы на работе. Ради его спасения она соглашается временно подписать бумаги о разводе и переписать на него все имущество. Со спокойной душой она «на время» уезжает с детьми к родителям. Но вскоре выясняется, что Влад вовсе не собирается расписываться вновь, а уже нашел Оле замену в лице ее бывшей подруги.
 

Список серий 1-го сезона сериала «Слезы осушит ветер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 октября 2023
График выхода всех сериалов
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