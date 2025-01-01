Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Пятеро на каникулах 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пятеро на каникулах
Киноафиша Сериалы Пятеро на каникулах Сезоны Сезон 1

Пятеро на каникулах 0+
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Пятеро на каникулах»

В 1-м сезоне сериала «Пятеро на каникулах» в центре событий оказывается семья Гейко, члены которой внезапно ощутили, что начали стремительно отдаляться друг от друга. Чтобы укрепить родственные связи, герои принимают решение отправиться в путешествие по просторам России-матушки. Они побывают в Сибири и на Кавказе, посмотрят Камчатский край и Республику Карелия, а также переживут немало увлекательных приключений на Урале и в Крыму. Каждый из членов семейства ощутит, что на пути к семейному благополучию можно столкнуться со множеством препятствий. А вместе с Гейко в путешествие поедут известные люди.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Список серий сериала Пятеро на каникулах График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
Не только «Кэрри» и «Кошмар на улице Вязов»: 5 культовых фильмов, которые «скопировали» создатели «Очень странных дел»
Над Космосом, Пчелой и Филом все рыдали, а его будто забыли: как умер близкий друг Белого в «Бригаде» Фара
«Шилов, ты мне всю жизнь поломал!»: Устюгов так хорошо сыграл в «Ментовских войнах», что чуть не пострадал
Почти догнал «Игру в кальмара» и пропал на 3 года: когда будет 2-й сезон «Мы все мертвы» – 1-й собрал 361 млн часов просмотра
Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+
Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась
Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)
Гога бросил Катерину, Люда прогорела на «МММ»: сюжет «Москва слезам не верит 2» довел фанатов до белого каления
Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое
В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше