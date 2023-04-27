Герои сериала «Соловейка» – молодые влюбленные Катя и Ваня. Они выросли в одном и том же детском доме и всегда мечтали быть вместе. Но судьба распорядилась иначе: Ваню усыновила семья Багровых, на дочери которых он позже решил жениться. А Катя забеременела от бизнесмена Голубева, но тот бросил ее с ребенком на руках. Теперь дочка Кати растет талантливой певицей, но для ее обучения женщине нужны деньги. Тогда она решается стать суррогатной матерью для богатой пары… но этой парой оказываются Ваня и его супруга.