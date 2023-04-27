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Киноафиша Сериалы Соловейка

Соловейка (2023 - 2023)

Соловейка 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Герои сериала «Соловейка» – молодые влюбленные Катя и Ваня. Они выросли в одном и том же детском доме и всегда мечтали быть вместе. Но судьба распорядилась иначе: Ваню усыновила семья Багровых, на дочери которых он позже решил жениться. А Катя забеременела от бизнесмена Голубева, но тот бросил ее с ребенком на руках. Теперь дочка Кати растет талантливой певицей, но для ее обучения женщине нужны деньги. Тогда она решается стать суррогатной матерью для богатой пары… но этой парой оказываются Ваня и его супруга.

В ролях
В ролях
Василий Бриченко
Василий Бриченко
Андрей Милюхин
Андрей Милюхин
Антонина Дивина
Антонина Дивина
Лариса Маршалова
Лариса Маршалова
Сергей Масленников
Сергей Масленников
Ольга Сизова
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Соловейка»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Соловейка - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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