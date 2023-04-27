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Постер к 1-му сезону сериала Соловейка
Киноафиша Сериалы Соловейка Сезоны Сезон 1

Соловейка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Соловейка»

В 1 сезоне сериала «Соловейка» в детском доме бок о бок взрослеют красавица Катерина и юноша Иван. Они влюблены друг в друга, мечтают пожениться и провести всю жизнь вместе. Но неожиданно Ваня приходится по нраву богатой семье, и его забирают на воспитание. Он сближается с прикованной к инвалидному креслу дочерью своих опекунов и вскоре женится на ней. Катя от тоски соглашается на брак с влюбленным в нее бизнесменом Голубевым, но тот бросает ее с новорожденной дочерью на руках. Чтобы как-то вырастить девочку и обеспечить ей развитие вокального таланта, Кате приходится стать суррогатной матерью. Но в отце будущего ребенка она узнает Ваню…

Список серий 1-го сезона сериала «Соловейка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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