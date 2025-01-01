Меню
Лоди , 1 сезон

Lodi
Season 1
Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Лоди»

В 1 сезоне сериала «Лоди» события разворачиваются в 1977 году, когда агенты ФБР борются с крупной преступной группировкой. На протяжении долгих месяцев они не могут выйти на главу мафии. Его имя всем известно, но добыть доказательства и упрятать его за решетку оказывается практически невозможно. Шанс подворачивается, когда банда решает приобрести местный дилерский центр Cadillac, чтобы отмывать через него преступные деньги. Агенты связываются с продавцом автомобилей по имени Лу и вербуют его: мужчина должен пойти на сделку и, притворившись, что он заинтересован в сотрудничестве, проникнуть в самое сердце мафиозной семьи.

Сезон 1
