Герой сериала «Лоди» – обычный продавец автомобилей из маленького городка по имени Лу. В 1977 году он по стечению обстоятельств становится информатором ФБР. Его бизнес для отмыва денег хочет приобрести глава организованной преступности. Тогда с героем связываются агенты американских спецслужб и вынуждают его принять предложение и проникнуть в мафию. Очень скоро он оказывается втянут во внутренние дела криминальной семьи и становится названым сыном местного «крестного отца». Но его долг – сдать банду ФБР.