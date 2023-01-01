Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрак у озера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Лоди

Лоди ( - …)

Lodi
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Amazon Prime Video
О чем сериал

Герой сериала «Лоди» – обычный продавец автомобилей из маленького городка по имени Лу. В 1977 году он по стечению обстоятельств становится информатором ФБР. Его бизнес для отмыва денег хочет приобрести глава организованной преступности. Тогда с героем связываются агенты американских спецслужб и вынуждают его принять предложение и проникнуть в мафию. Очень скоро он оказывается втянут во внутренние дела криминальной семьи и становится названым сыном местного «крестного отца». Но его долг – сдать банду ФБР.

В ролях
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Самые странные сериалы Самые странные сериалы
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App