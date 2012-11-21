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Без комплексов 2011 - 2012, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Без комплексов
Киноафиша Сериалы Без комплексов Сезоны Сезон 2

Skin to the Max 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 ноября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Без комплексов»

Во 2-м сезоне сериала «Без комплексов» выясняется, что отчаянные и смелые в сексе пары есть по всему земному шару. Например, в Южной Африке проводится вечеринка Animal Instinct, куда отправляются влюбленные Мел и Дженна. Они хотят попробовать нечто новое и оказываются в мире дикой природы и небывалого раскрепощения. Тем временем, в Уругвае молодая учительница Майя решается пойти со своим парнем на свингер-пати. А во Франции парень по имени Жан-Люк выставляет свое тело на благотворительном аукционе, где участвуют богатые и влиятельные дамы. Возможность быть проданным кому-то из них будоражит кровь в его жилах.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Без комплексов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Йоханнесбург / Монтевидео Johannesburg / Montevideo
Сезон 2 Серия 1
21 ноября 2012
Французская Ривьера / Буэнос-Айрес Cote d'Azur / Buenos Aires
Сезон 2 Серия 2
23 ноября 2012
Кейптаун / Рим Cape Town / Rome
Сезон 2 Серия 3
25 ноября 2012
Будапешт / Афины Budapest / Athens
Сезон 2 Серия 4
4 декабря 2012
График выхода всех сериалов
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