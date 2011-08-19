Этот документальный фильм режиссёра Стивена Кантора расскажет о людях, которые исследуют свою сексуальность и свои желания. Они постигают запретное, учатся новому, расширяют границы дозволенного и наслаждаются новыми, открывшимися для них ощущениями. Зритель отправится в путешествие по всему миру. История расскажет о людях в Будапеште, Афинах, Риме, Йоханнесбурге, Буэнос-Айресе и многих других точках планеты, в которых герои фильма будут ломать стереотипы и воплощать в жизнь самые запретные фантазии.

