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Кукольный домик 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кукольный домик
Киноафиша Сериалы Кукольный домик Сезоны Сезон 1

Кукольный домик 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кукольный домик»

В 1 сезоне сериала «Кукольный домик» Корзухина планировала не вмешиваться в расследования и заняться личной жизнью. Но сделать это ей не удалось. Саша узнает об убийстве врача-анестезиолога. Женщина раньше работала вместе с ее избранником Милюхиным. Убийца воспользовался лекарственными препаратами, а в личные вещи жертвы положил антикварную куклу. Саша обеспечивает Милюхину алиби и решает принять участие в расследовании. В это время происходит убийство еще двух медиков, почерк преступления тот же: у жертв находят антикварные куклы и психотропное вещество в крови. Такую куклу Греков находит у Милюхина.

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Список серий 1-го сезона сериала «Кукольный домик» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 марта 2021
График выхода всех сериалов
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