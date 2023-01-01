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Постер сериала Маугли
Постер сериала Маугли
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Киноафиша Сериалы Маугли

Маугли (1967 - 1971)

Маугли 0+
Год выпуска 1967
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 1 час 40 минут
О чем сериал

Экранизация «Книги джунглей» Редьярда Киплинга о мальчике, который вырос среди животных, но усвоил главные ценности. Волки находят в джунглях ребенка и защищают от тигра-людоеда Шер-Хана. Волчица Ракше дает ему имя Маугли и воспитывает как родного. Мальчика обучает медведь Балу, постепенно он взрослеет. До обезьян доходят слухи о том, что парнишка способный и спас от гибели слоненка. Они хотят, чтобы Маугли стал их вожаком. Так, на юношу сваливается куча проблем, ведь многие нуждаются в его помощи и защите. Какое решение примет Маугли?

В ролях
В ролях
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Людмила Касаткина
Людмила Касаткина
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Степан Бубнов
Юрий Хржановский
Люсьена Овчинникова
Люсьена Овчинникова
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Маугли - Сезон 1 Сезон 1
1967, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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