Экранизация «Книги джунглей» Редьярда Киплинга о мальчике, который вырос среди животных, но усвоил главные ценности. Волки находят в джунглях ребенка и защищают от тигра-людоеда Шер-Хана. Волчица Ракше дает ему имя Маугли и воспитывает как родного. Мальчика обучает медведь Балу, постепенно он взрослеет. До обезьян доходят слухи о том, что парнишка способный и спас от гибели слоненка. Они хотят, чтобы Маугли стал их вожаком. Так, на юношу сваливается куча проблем, ведь многие нуждаются в его помощи и защите. Какое решение примет Маугли?