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Маугли 1967 - 1971, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Маугли
Киноафиша Сериалы Маугли Сезоны Сезон 1

Маугли 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 августа 1967
Год выпуска 1967
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Маугли»

В 1-м сезоне сериала «Маугли» человеческий ребенок случайно теряется в диких джунглях, где ему грозит множество опасностей. Но «детеныша» спасает волчица Ракша. Она принимает Маугли в свою семью и растит вместе со своими детьми. Мальчик превращается в мужчину – высокого, сильного и ловкого человека, считающего себя волком, но сильно превосходящего всех членов стаи по силе и интеллекту. Ему одному удается придумать, как побороть засуху и прогнать прочь диких собак. Постепенно у него появляются друзья – мудрый питон Каа, пантера Багира и медведь Балу, а также враг – тигр Шерхан, желающий разорвать человека в клочья.

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Список серий 1-го сезона сериала «Маугли» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ракша
Сезон 1 Серия 1
23 августа 1967
Похищение
Сезон 1 Серия 2
23 августа 1968
Последняя охота Акелы
Сезон 1 Серия 3
23 августа 1969
Битва
Сезон 1 Серия 4
23 августа 1970
Возвращение к людям
Сезон 1 Серия 5
23 августа 1971
График выхода всех сериалов
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