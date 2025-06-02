Меню
Маугли
Статьи
Статьи о сериале «Маугли»
Вся информация о сериале
Кто по национальности Маугли? Мультфильмы все видели не раз, а вот историю персонажа помнит не каждый
В имени подсказку не ищите — оно выдуманное.
1 комментарий
2 июня 2025 12:19
Почему в советском «Маугли» Багире поменяли пол: было 3 причины сделать из мальчика девочку
Пожалуй, вы наслышаны, что в оригинальном произведении Киплинга Багира — самец. Но почему у нас не так?
3 комментария
29 мая 2025 07:58
