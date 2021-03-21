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Киноафиша Сериалы ДНК-шоу

ДНК-шоу (2021 - …)

ДНК-шоу 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Телеканал Пятница!
Продолжительность телешоу 11 часов 40 минут
О чем телешоу

Ведущей телепроекта в духе генетического детектива становится популярная певица Лолита Милявская. В каждом выпуске появляются новые известные гости. Они беседуют по душам с ведущей и обсуждают результаты генетической экспертизы. Звезд ожидает не только анализ их характера, но и ответы на вопросы, которые они никак не ожидали услышать, а также откровения, к которым не все оказываются готовы. Среди знаменитых гостей – юмористка Марина Федункив, ведущая Ида Галич, танцор Николай Цискаридзе и многие другие.

В ролях
В ролях
Лолита Милявская
Лолита Милявская
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Сезоны
ДНК-шоу - Сезон 1 Сезон 1
2021, 20 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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