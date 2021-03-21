Ведущей телепроекта в духе генетического детектива становится популярная певица Лолита Милявская. В каждом выпуске появляются новые известные гости. Они беседуют по душам с ведущей и обсуждают результаты генетической экспертизы. Звезд ожидает не только анализ их характера, но и ответы на вопросы, которые они никак не ожидали услышать, а также откровения, к которым не все оказываются готовы. Среди знаменитых гостей – юмористка Марина Федункив, ведущая Ида Галич, танцор Николай Цискаридзе и многие другие.