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ДНК-шоу (2021), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу ДНК-шоу
Киноафиша Сериалы ДНК-шоу Сезоны Сезон 1

ДНК-шоу 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 1-й сезон телешоу «ДНК-шоу»

В 1 сезоне шоу «ДНК-шоу» знаменитости перед записью эфиров сдают анализы для теста ДНК. После этого звезды вместе с ведущей Лолитой обсуждают весьма пикантные подробности, о которых им сообщают специалисты. Генетическая экспертиза на других телевизионных проектах чаще всего выявляет родственную связь между героями передачи. Но здесь эксперты занимаются более глубоким анализом  – они формируют генетический паспорт личности, получают сведения о его предках, выявляют потенциальные проблемы со здоровьем. В студию к Лолите приходят Лукерья Ильяшенко, Константин Ивлев, Юра Музыченко и многие другие медийные личности.

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Список серий телешоу ДНК-шоу График выхода всех сериалов
Сезон 1
Марина Федункив
Сезон 1 Серия 1
21 марта 2021
Лукерья Ильяшенко
Сезон 1 Серия 2
28 марта 2021
Алексей Панин
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2021
Константин Ивлев
Сезон 1 Серия 4
4 апреля 2021
Ида Галич
Сезон 1 Серия 5
11 апреля 2021
Наталья Еприкян
Сезон 1 Серия 6
18 апреля 2021
Юра Музыченко
Сезон 1 Серия 7
25 апреля 2021
Антон Беляев
Сезон 1 Серия 8
2 мая 2021
Регина Тодоренко
Сезон 1 Серия 9
16 мая 2021
Александр Пушной
Сезон 1 Серия 10
23 мая 2021
Николай Цискаридзе
Сезон 1 Серия 11
6 июня 2021
Слава
Сезон 1 Серия 12
13 июня 2021
Ян Топлес
Сезон 1 Серия 13
20 июня 2021
Катерина Шпица
Сезон 1 Серия 14
27 июня 2021
Алексей Ягудин
Сезон 1 Серия 15
4 июля 2021
Надежда Ангарская
Сезон 1 Серия 16
11 июля 2021
Лолита Милявская
Сезон 1 Серия 17
18 июля 2021
Анна Ардова
Сезон 1 Серия 18
3 октября 2021
Стас Пьеха
Сезон 1 Серия 19
3 октября 2021
Георгий Джикия
Сезон 1 Серия 20
10 октября 2021
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