Danger Force 2020 - 2024, season 3

Season premiere 20 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
В 3 сезоне сериала «Опасный отряд», когда их родной город сталкивается с беспрецедентной угрозой, Капитан Чел и его бывшие протеже считают, что это знак. Они понимают, что им предстоит вновь вернуться к тому, что они любят больше всего: защите мирных жителей Суэллвью от злых сил. Напомним, в финале предыдущего сезона Капитан Чел и «Опасный отряд» решили провести свадьбу века для ведущего новостей Swellview Трента Оверандера и его подруги из виртуальной реальности, известной под никнейком Tracy426. Когда их тайные личности становятся известны, «Опасный отряд» должен сделать все, чтобы их родители не узнали, кем они являются на самом деле.

4.2
Season 1
Season 2
Season 3
The Force Returns Part 1
Season 3 Episode 1
20 April 2023
The Force Returns Part 2
Season 3 Episode 2
27 April 2023
Big Dynomite
Season 3 Episode 3
4 May 2023
Guardians of the Ponytail
Season 3 Episode 4
11 May 2023
Miles Sells His Soul
Season 3 Episode 5
18 May 2023
SwellMelonFest
Season 3 Episode 6
25 May 2023
Hey, Where's Schwoz?
Season 3 Episode 7
25 December 2023
Dumber Force
Season 3 Episode 8
24 January 2024
Don't Go In There!
Season 3 Episode 9
31 January 2024
Bose's Birthday Party
Season 3 Episode 10
7 February 2024
Ray Forgives
Season 3 Episode 11
14 February 2024
The Battle For Swellview
Season 3 Episode 12
21 February 2024
The Battle for Swellview (2)
Season 3 Episode 13
21 February 2024
