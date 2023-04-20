В 3 сезоне сериала «Опасный отряд», когда их родной город сталкивается с беспрецедентной угрозой, Капитан Чел и его бывшие протеже считают, что это знак. Они понимают, что им предстоит вновь вернуться к тому, что они любят больше всего: защите мирных жителей Суэллвью от злых сил. Напомним, в финале предыдущего сезона Капитан Чел и «Опасный отряд» решили провести свадьбу века для ведущего новостей Swellview Трента Оверандера и его подруги из виртуальной реальности, известной под никнейком Tracy426. Когда их тайные личности становятся известны, «Опасный отряд» должен сделать все, чтобы их родители не узнали, кем они являются на самом деле.