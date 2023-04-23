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РэмбО 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала РэмбО
Киноафиша Сериалы РэмбО Сезоны Сезон 1

РэмбО 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «РэмбО»

В 1 сезоне сериала «РэмбО» действие происходит среди работников экспериментального кинологического отделения СОБРа. Майор Стас Демин переводится в этот отдел, имея за плечами богатое прошлое. Он успел проявить себя в горячих точках разных стран. В отряде Демин сталкивается со своим бывшим коллегой Максимом Купцовым и знакомится с самым важным сотрудником команды – немецкой овчаркой Рэмбо. Вместе с Рэм и Максом Стас сталкивается с многочисленными трудностями. Впереди главных героев ожидают задержания террористических лидеров, спасение пленников, поимка опасных преступников и ликвидация криминальных структур.

Рейтинг сериала

8.6
Оцените 14 голосов
8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «РэмбО» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 апреля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 апреля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 апреля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 апреля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 апреля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
3 декабря 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 декабря 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
3 декабря 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
3 декабря 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
3 декабря 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
3 декабря 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
3 декабря 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
3 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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