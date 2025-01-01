Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Когда дьявол зовет тебя по имени
Киноафиша Сериалы Когда дьявол зовет тебя по имени Сезоны

Когда дьявол зовет тебя по имени , список сезонов

When the Devil Calls Your Name 16+
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал tvN

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Когда дьявол зовет тебя по имени »
Когда дьявол зовет тебя по имени - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 31 июля 2019 - 19 сентября 2019
 
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше