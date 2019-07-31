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Когда дьявол зовет тебя по имени 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Когда дьявол зовет тебя по имени
Киноафиша Сериалы Когда дьявол зовет тебя по имени Сезоны Сезон 1

When the Devil Calls Your Name 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Когда дьявол зовет тебя по имени »

В 1 сезоне сериала «Когда дьявол зовет тебя по имени» не секрет, что за любой поступок рано или поздно последует расплата. Начинающий музыкант Ха-рип так страстно мечтал прославиться, что заключил сделку с самим Сатаной. Он продал душу в обмен за 10 лет сценического успеха. Теперь его музыку любит огромное количество людей, а билеты на выступления раскупаются в одночасье. Однако композитор всегда находится под прицелом бдительного дьявольского ока. Сатана только и делает, что ждет, когда наступит час попросить свой долг. Ха-рип и представить себе не мог, как тяжело будет отказаться от всего, что он получил.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Когда дьявол зовет тебя по имени » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 июля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 августа 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 августа 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 августа 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 августа 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 августа 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 августа 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 августа 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 августа 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
29 августа 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
4 сентября 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
5 сентября 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
11 сентября 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
12 сентября 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
18 сентября 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
19 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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