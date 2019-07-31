В 1 сезоне сериала «Когда дьявол зовет тебя по имени» не секрет, что за любой поступок рано или поздно последует расплата. Начинающий музыкант Ха-рип так страстно мечтал прославиться, что заключил сделку с самим Сатаной. Он продал душу в обмен за 10 лет сценического успеха. Теперь его музыку любит огромное количество людей, а билеты на выступления раскупаются в одночасье. Однако композитор всегда находится под прицелом бдительного дьявольского ока. Сатана только и делает, что ждет, когда наступит час попросить свой долг. Ха-рип и представить себе не мог, как тяжело будет отказаться от всего, что он получил.