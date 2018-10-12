Создатели этого остроумного шоу — бывшие высокопоставленные работники администрации Барака Обамы. Джонатан Фавро, Томми Витор, Джон Ловетт и Дэн Пфайффер покинули большие должности, чтобы наконец свободно говорить от своего имени. В основе проекта — одноименный подкаст, который еженедельно слушает более 1,5 млн человек (всего же его скачали более 175 миллионов раз). В телеверсии «Да спасет подкаст Америку», поделенной на четыре часовых эпизода, ведущие отправляются в путешествие по США, чтобы познакомиться с людьми, которые, возможно, будут определять политическую жизнь страны в ближайшее время. Ловетт ранее работал над третьим сезоном «Службы новостей» Аарона Соркина.