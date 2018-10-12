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Постер телешоу Да спасет подкаст Америку
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Киноафиша Сериалы Да спасет подкаст Америку

Да спасет подкаст Америку (2018 - 2018)

Pod Save America 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 57 минут
Телеканал HBO
Продолжительность телешоу 3 часа 48 минут
О чем телешоу

Создатели этого остроумного шоу — бывшие высокопоставленные работники администрации Барака Обамы. Джонатан Фавро, Томми Витор, Джон Ловетт и Дэн Пфайффер покинули большие должности, чтобы наконец свободно говорить от своего имени. В основе проекта — одноименный подкаст, который еженедельно слушает более 1,5 млн человек (всего же его скачали более 175 миллионов раз). В телеверсии «Да спасет подкаст Америку», поделенной на четыре часовых эпизода, ведущие отправляются в путешествие по США, чтобы познакомиться с людьми, которые, возможно, будут определять политическую жизнь страны в ближайшее время. Ловетт ранее работал над третьим сезоном «Службы новостей» Аарона Соркина.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Да спасет подкаст Америку - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 4 эпизода
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