The X Factor (2011), season 1

The X Factor season 1 poster
The X Factor
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 26
Runtime 52 hours 0 minute
"The X Factor" season 1 description

В 1 сезоне шоу «X-фактор» прослушивания певцов проходят в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Далласе, Майами, Чикаго и Нью-Йорке. Членами жюри становятся телеведущий Саймон Коуэлл, обладатель премии «Грэмми», автор песен и музыкальный продюсер Л.А. Рид, а также популярные певицы Шерил Коул, Пола Абдул и Николь Шерзингер. Команда профессиональных музыкантов объезжает все Соединенные Штаты Америки в поисках талантов. Лучшие из лучших оказываются в финале проекта и могут выступить перед судьями еще раз, но уже на глазах у сотен тысяч телезрителей. Финалисты поборются за уникальный контракт со звукозаписывающей компанией на пять миллионов долларов.

4.9
5 IMDb
"The X Factor" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Auditions #1
Season 1 Episode 1
21 September 2011
Auditions #2
Season 1 Episode 2
22 September 2011
Auditions #3
Season 1 Episode 3
28 September 2011
Auditions #4
Season 1 Episode 4
29 September 2011
Boot Camp, Part 1
Season 1 Episode 5
5 October 2011
Boot Camp, Part 2
Season 1 Episode 6
6 October 2011
Judges' Homes, Part 1
Season 1 Episode 7
13 October 2011
Judges' Homes, Part 2
Season 1 Episode 8
16 October 2011
Judges' Homes, Part 3
Season 1 Episode 9
18 October 2011
Finalists Revealed
Season 1 Episode 10
25 October 2011
LIVE Performance Show #1
Season 1 Episode 11
2 November 2011
LIVE Results Show #1
Season 1 Episode 12
3 November 2011
LIVE Performance Show #2
Season 1 Episode 13
9 November 2011
LIVE Results Show #2
Season 1 Episode 14
10 November 2011
LIVE Performance Show #3
Season 1 Episode 15
16 November 2011
LIVE Results Show #3
Season 1 Episode 16
17 November 2011
LIVE Performance Show #4 - Top 9 Perform
Season 1 Episode 17
22 November 2011
LIVE Results Show #4 - 2 of 9 Voted Off
Season 1 Episode 18
23 November 2011
LIVE Performance Show #5 - Top 7 Perform
Season 1 Episode 19
30 November 2011
LIVE Results Show #5 - 2 of 7 Voted Off
Season 1 Episode 20
1 December 2011
LIVE Performance Show #6 - Top 5 Perform
Season 1 Episode 21
7 December 2011
LIVE Results Show #6 - 1 of 5 Voted Off
Season 1 Episode 22
8 December 2011
LIVE Performance Show #7 - Top 4 Perform
Season 1 Episode 23
14 December 2011
LIVE Results Show #7 - 1 of 4 Voted Off
Season 1 Episode 24
15 December 2011
LIVE Season Finale, Part 1 of 2
Season 1 Episode 25
21 December 2011
LIVE Season Finale, Part 2 of 2
Season 1 Episode 26
22 December 2011
