В 1 сезоне шоу «X-фактор» прослушивания певцов проходят в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Далласе, Майами, Чикаго и Нью-Йорке. Членами жюри становятся телеведущий Саймон Коуэлл, обладатель премии «Грэмми», автор песен и музыкальный продюсер Л.А. Рид, а также популярные певицы Шерил Коул, Пола Абдул и Николь Шерзингер. Команда профессиональных музыкантов объезжает все Соединенные Штаты Америки в поисках талантов. Лучшие из лучших оказываются в финале проекта и могут выступить перед судьями еще раз, но уже на глазах у сотен тысяч телезрителей. Финалисты поборются за уникальный контракт со звукозаписывающей компанией на пять миллионов долларов.