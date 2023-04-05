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Постер сериала Путешествие к центру Земли
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Путешествие к центру Земли, список сезонов

Viaje al centro de la tierra
Год выпуска 2023
Страна Мексика/Аргентина/Колумбия
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Disney+

Рейтинг сериала

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3.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Путешествие к центру Земли»
Путешествие к центру Земли - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 5 апреля 2023
 
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