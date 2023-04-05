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Путешествие к центру Земли 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Путешествие к центру Земли
Киноафиша Сериалы Путешествие к центру Земли Сезоны Сезон 1

Viaje al centro de la tierra
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Путешествие к центру Земли»

В 1 сезоне сериала «Путешествие к центру Земли» юный Диего впервые в жизни отправляется на каникулы в летний лагерь. Этим местом руководит эксцентричный исследователь Помпилио Кальдерон, который сам чувствует себя в душе ребенком, а потому частенько подбрасывает своим воспитанникам темы для игр и размышлений. Одна находка до глубины души поражает Диего: он обнаруживает медальон с инициалами своей бабушки Полы. Разумеется, мальчик не может успокоиться, не узнав, как вещица оказалась в лагере. Вместе со своими друзьями он отправляется в путешествие, которое приведет их в параллельные миры и поможет спасти планету.

Рейтинг сериала

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3.5 IMDb
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Список серий сериала Путешествие к центру Земли График выхода всех сериалов
Сезон 1
Лагерь Помпилия El campamento de Pompilio
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2023
Измерение Верна Dimensión Verne
Сезон 1 Серия 2
5 апреля 2023
К центру земли Al centro de la Tierra
Сезон 1 Серия 3
5 апреля 2023
Бифуркация La bifurcación
Сезон 1 Серия 4
5 апреля 2023
Весь вольфрам Todo el tungsteno
Сезон 1 Серия 5
5 апреля 2023
Земля динозавров Tierra de dinosaurios
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2023
Предательство La traición
Сезон 1 Серия 7
5 апреля 2023
Путешествие на воздушном шаре Viaje en globo
Сезон 1 Серия 8
5 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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