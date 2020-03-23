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Часть твоего разума 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Часть твоего разума
Киноафиша Сериалы Часть твоего разума Сезоны Сезон 1

Half of a half 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Часть твоего разума»

Трогательная дорама о силе любви. Выдающийся программист Мун Ха-вон долгие годы страдает от неразделённой любви к подруге детства Ким Джи-су. Разработав устройство на базе искусственного интеллекта, юноша решает наделить его воспоминаниями и голосом любимой. Только вот несколько лет назад Джи-су оборвала всякое общение с Ха-воном. Волею судьбы парень знакомится с инженером звукозаписи, очаровательной и доброй Хан Со-у. История нового приятеля трогает Со-у до глубины души, и она решает помочь Ха-вону. Девушка записывает голос Джи-су, не подозревая, как вскоре изменится её жизнь.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Часть твоего разума» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 марта 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 марта 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 апреля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 апреля 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 апреля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 апреля 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 апреля 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 апреля 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
27 апреля 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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