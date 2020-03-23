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Постер сериала Часть твоего разума
Постер сериала Часть твоего разума
Постер сериала Часть твоего разума
Постер сериала Часть твоего разума
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Часть твоего разума

Часть твоего разума (2020 - 2020)

Half of a half 16+
Год выпуска 2020
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут
О чем сериал

Трогательная дорама о силе любви. Выдающийся программист Мун Ха-вон долгие годы страдает от неразделённой любви к подруге детства Ким Джи-су. Разработав устройство на базе искусственного интеллекта, юноша решает наделить его воспоминаниями и голосом любимой. Только вот несколько лет назад Джи-су оборвала всякое общение с Ха-воном. Волею судьбы парень знакомится с инженером звукозаписи, очаровательной и доброй Хан Со-у. История нового приятеля трогает Со-у до глубины души, и она решает помочь Ха-вону. Девушка записывает голос Джи-су, не подозревая, как вскоре изменится её жизнь.

В ролях
В ролях
Ким Сон-гю
Чхэ Су-бин
Ли Сын-джун
Ли Сын-джун
Чон Хэ-ин
Нам Да-рым
Ким Су-джин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Часть твоего разума - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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